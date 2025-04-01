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        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti

        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2025 - 19:16 Güncelleme: 01.04.2025 - 19:16
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        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
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        Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.

        Mehmet Cengiz (78) idaresindeki 32 K 1688 plakalı otomobil, Şarkikaraağaç ilçesinde, Isparta-Konya kara yolunda devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlileri, sürücü Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.

        Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Saleme Cengiz (76) hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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