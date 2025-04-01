Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti
Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Isparta'da otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı.
Mehmet Cengiz (78) idaresindeki 32 K 1688 plakalı otomobil, Şarkikaraağaç ilçesinde, Isparta-Konya kara yolunda devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri, sürücü Cengiz'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Otomobilde yolcu olarak bulunan ve kazada yaralanan Saleme Cengiz (76) hastaneye kaldırıldı.
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