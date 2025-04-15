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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 15.04.2025 - 12:26
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        Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Cevat Sayılı Bulvarı'nda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Sema C, araçta yolcu olarak bulunan Emel Y. ve çocuklar Kuzey C. ile Güney C. yaralandı.

        İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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