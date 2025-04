Burdur'da şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

Burdur'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Sema C. idaresindeki 15 DR 800 plakalı otomobil, Burdur-Antalya kara yolu Cevat Sayılı Bulvarı'nda yoldan çıkarak şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Sema C, araçta yolcu olarak bulunan Emel Y. ve çocuklar Kuzey C. ile Güney C. yaralandı.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan yaralılar, Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.