Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

Salda Köyü Muhtarı Osman İlhan, gazetecilere, Altıntaş'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu söyledi.

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