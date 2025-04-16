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        Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.04.2025 - 13:21 Güncelleme: 16.04.2025 - 13:21
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        Burdur'da sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı
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        Burdur'un Yeşilova ilçesinde, sahipsiz köpeklerin saldırdığı kadın yaralandı.

        Yeşilova Belediyesi sınırları içindeki Salda köyünde komşusuna gitmek için evden çıkan 72 yaşındaki Nurel Altıntaş'a sahipsiz köpekler saldırdı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadını, çevredekiler kurtardı.

        Sağlık ekibince Yeşilova Devlet Hastanesine kaldırılan kadın, tedavisinin ardından taburcu edildi.

        Salda Köyü Muhtarı Osman İlhan, gazetecilere, Altıntaş'ı evinde ziyaret ederek "geçmiş olsun" temennisinde bulunduğunu söyledi.

        Çocukların sokakta rahat oyun oynayamadığını belirten İlhan, sahipsiz köpekler sorununa bir an önce çare bulunmasını istediklerini dile getirdi.

        İlhan, yaşanan üzücü olayı ilgililere ilettiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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