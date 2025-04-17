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        Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi

        Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 19:35 Güncelleme: 17.04.2025 - 20:07
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        Burdur'da evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi
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        Burdur'un Bucak ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

        Karayvatlar Mahallesi, 925 Sokak'ta yaşayan Meryem Şan'a (80) ait iki katlı evin mutfağında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangında, Meryem Şan dumandan etkilendi.

        Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Şan, Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken evde maddi hasar oluştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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