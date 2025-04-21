Burdur'da kuzenini öldüren sanık ve eşine müebbet hapis cezası istemi

Burdur'da arabasının önünü kestiği halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren, araçtaki 2 kişiyi yaralayan sanık ile eşi hakkında, müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bucak ilçesinde Beytullah Soylu'nun (24) öldürülmesi, araçtaki Bekir Ö. (18) ve Özcan S'nin (20) yaralanmasına ilişkin 2'si tutuksuz 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Tutuklu sanık Onur A. (24) iddianamede yer alan ifadesinde, maktul ve ailesiyle daha önce aralarında husumet olduğunu söyledi.

Olayın olduğu gece müşteki Özcan S'nin araçla önünü kestiğini ve aracıyla kaçtığını öne süren sanık, daha sonra içinde Özcan S, Durmuş S, Bekir Ö. ve maktul Soylu'nun bulunduğu aracın yanlarına geldiğini görünce yaşadıkları çadıra gidip babasının engel olmasına rağmen tüfeğini aldığını ifade etti.

Sanık Onur A, çarşıya gittiklerini ve burada tekrar Soylu'nun aracıyla karşılaşınca araç içerisine korkutmak için hedef gözetmeden iki el ateş ettiğini anlatarak öldürme amacının olmadığını iddia etti.