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        Burdur'da kuzenini öldüren sanık ve eşine müebbet hapis cezası istemi

        Burdur'da arabasının önünü kestiği halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren, araçtaki 2 kişiyi yaralayan sanık ile eşi hakkında, müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 15:31 Güncelleme: 21.04.2025 - 15:31
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        Burdur'da kuzenini öldüren sanık ve eşine müebbet hapis cezası istemi
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        Burdur'da arabasının önünü kestiği halasının oğlunu av tüfeğiyle öldüren, araçtaki 2 kişiyi yaralayan sanık ile eşi hakkında, müebbet ve 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Bucak ilçesinde Beytullah Soylu'nun (24) öldürülmesi, araçtaki Bekir Ö. (18) ve Özcan S'nin (20) yaralanmasına ilişkin 2'si tutuksuz 4 sanık hakkında hazırlanan iddianame, Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        Tutuklu sanık Onur A. (24) iddianamede yer alan ifadesinde, maktul ve ailesiyle daha önce aralarında husumet olduğunu söyledi.

        Olayın olduğu gece müşteki Özcan S'nin araçla önünü kestiğini ve aracıyla kaçtığını öne süren sanık, daha sonra içinde Özcan S, Durmuş S, Bekir Ö. ve maktul Soylu'nun bulunduğu aracın yanlarına geldiğini görünce yaşadıkları çadıra gidip babasının engel olmasına rağmen tüfeğini aldığını ifade etti.

        Sanık Onur A, çarşıya gittiklerini ve burada tekrar Soylu'nun aracıyla karşılaşınca araç içerisine korkutmak için hedef gözetmeden iki el ateş ettiğini anlatarak öldürme amacının olmadığını iddia etti.

        Onur A'nın eşi sanık Şerife A. ise ifadesinde, yolda giderken Soylu’nun aracını gördüklerini, kocasına silahı verip "sık" dediğini, onun da araca iki el ateş etiğini kaydetti.

        İddianamede, tutuklu sanıklar Onur A. ve eşi Şerife A'nın Beytullah Soylu'yu "kasten öldürme" suçundan müebbet, Bekir Ö. ve Özcan S'yi "olası kasıtla silahla yaralama" suçundan 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

        Tutuksuz sanıklar Erkan A. ve Beytullah T. hakkında ise "suçluyu kayırma" suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istendi.

        - Olay

        Beytullah Soylu idaresindeki 15 ACV 879 plakalı otomobile, 23 Eylül 2024'te Yunus Emre Mahallesi'nde av tüfeğiyle ateş açılmış, göğsünden yaralanan Soylu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olay yerinden kaçan Onur A. suç aleti tüfekle saklandığı bir evde polis ekiplerince yakalanmıştı.

        Daha sonra Onur A'nın (23) eşi Şerife A. (20) ile Beytullah T. (33) ve Erkan A. (31) da gözaltına alınmıştı. Onur A. ve eşi tutuklanmış, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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