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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 21:33 Güncelleme: 21.04.2025 - 21:38
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        Burdur'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
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        Burdur'da iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Ramazan C. (48) idaresindeki 15 HC 393 plakalı otomobil Yazıköy köyü mezarlık mevkisinde, Ünal D'nin (68) kullandığı 15 DN 688 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü Ramazan C, otomobilde yolcu olarak bulunan Makbule, Hakkı ve Defne C. ile sürücü Ünal D. Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Sürücü Ünal D. hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Öte yandan çarpışma sonucu yanan araçlar itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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