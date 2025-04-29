Burdur'da kayıp olarak aranan yaşlı kadın ölü bulundu

Bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede yaşamını yitirdiği belirlenen Özer'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karamanlı Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Özer, çevrede temizlik çalışmaları yapan personel tarafından evinin yakınındaki boş arsada, bir tarım aletinin altında hareketsiz vaziyette bulundu.

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