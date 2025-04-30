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        Burdur'da üzerine asansör kasası düşen kişi öldü

        Burdur'un Tefenni ilçesinde üzerine asansör kasası düşen kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2025 - 15:15 Güncelleme: 30.04.2025 - 15:15
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        Burdur'da üzerine asansör kasası düşen kişi öldü
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde üzerine asansör kasası düşen kişi hayatını kaybetti.

        Yuvalak köyünde bir mermer fabrikasına bakım için gelen işçi Halis Eryılmaz'ın (40) üzerine asansör kasası düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Eryılmaz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tefenni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradan Burdur Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Eryılmaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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