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        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı

        Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 22:04 Güncelleme: 08.05.2025 - 22:21
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        Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
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        Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Hüseyin Ş. (49) idaresindeki 15 ABB 091 plakalı otomobil, Seydiler köyü istikametinden ilçe merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.

        Kazada, sürücü ile beraberindeki Selda Ş. (44) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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