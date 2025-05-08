Burdur'da otomobilin elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Burdur'un Tefenni ilçesinde, elektrik direğine çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Hüseyin Ş. (49) idaresindeki 15 ABB 091 plakalı otomobil, Seydiler köyü istikametinden ilçe merkezine seyir halindeyken yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada, sürücü ile beraberindeki Selda Ş. (44) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle otomobilden çıkarılan yaralılar, sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı.
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