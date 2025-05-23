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        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi

        Burdur'da gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu gözünde enfeksiyon oluşan 86 yaşındaki kadın, Devlet Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 16:23 Güncelleme: 23.05.2025 - 16:23
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        Burdur'da yaşlı kadının "istemsiz akan gözyaşı" tedaviyle dindi
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        Burdur'da gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu gözünde enfeksiyon oluşan 86 yaşındaki kadın, Devlet Hastanesi'ndeki ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Merkeze bağlı Düğer köyünde yaşayan Hacer Yavaş'ın yılda en az 3-4 defa gözyaşı kanallarının tıkanması sonucu burun boşluğuna normal olarak akamayan gözyaşı, birikerek istemsizce gözünden akıyordu.

        Buna bağlı gözünde enfeksiyon (gözyaşı veya gözyaşı kesesi iltihabı) oluşuyordu. Görme konforunu da etkileyen bu rahatsızlıkla 4 yıldır mücadele eden Yavaş, Burdur Devlet Hastanesine başvurdu.

        Yapılan ameliyatın ardından yaşlı kadının gözyaşı kanalları açılarak enfeksiyon temizlendi.

        - "Bundan sonra daha konforlu bir hayat sürecek"

        Ameliyatı gerçekleştiren Burdur Devlet Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Büşra İşleyen, hastanın daha önce birçok merkeze başvurduğunu ancak sonuç alamadığını söyledi.

        Hacer Yavaş'ın enfeksiyon ve cilt problemleri yaşadığını belirten İşleyen, "En sonunda yollarımız kesişti. Öncelikle enfeksiyona bağlı tedavi sürecine başladık. Daha sonra ameliyatını planladık. Teyzemizin ameliyatı gayet başarılı geçti. Şu an için durumu gayet iyi, takipleri devam ediyor, süreç iyi ilerliyor." dedi.

        İşleyen, göz enfeksiyonlarının sürekli tekrarlamasının ya da ilerlemesinin ciddi problemler oluşturabileceğine değinerek, şunları kaydetti:

        "Özellikle enfeksiyon odağının yer etmesi, selülit durumunun oluşması, bu durumun göz dışındayken göz içine de sirayet etmesine neden olabilir. Bu tarz durumların daha erken tanınıp tedavi edilmesi gerekiyordu. Hacer teyzemiz için bu durum biraz gecikmiş ama şu an işler yolunda görünüyor. İnşallah bundan sonra daha konforlu bir hayat sürecek."

        İşleyen, bu gibi durumlarda artık hastaların farklı şehirlere gitmelerine gerek kalmadığını, Burdur Devlet Hastanesi'nde de tedavi imkanlarının olduğunu vurguladı.

        Hacer Yavaş'ın kızı Şerife Öney ise ameliyatı gerçekleştiren doktor ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

        Annesinin gözünün sürekli iltihaplandığına değinen Öney, "Annemin gözünden yaşlar akıyordu. Sürekli hastaneye geliyorduk. Hastanede ilaç verilince iyileşiyordu, sonra tekrar iltihaplanıyordu. Büşra Hanım ameliyatını yaptıktan sonra çok memnun olduk." diye konuştu.

        Hasta Yavaş da gözündeki rahatsızlıktan çok çektiğini, sağlığına kavuştuğu için mutlu olduğunu dile getirerek, doktoruna teşekkür etti.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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