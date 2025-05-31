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        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 17:14 Güncelleme: 31.05.2025 - 17:14
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        Burdur'da fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
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        Burdur'un Gölhisar ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı, fuhşa zorlanan 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi.

        Gölhisar'da faaliyet gösteren bir iş yerinde fuhuşa aracılık ve yer temini suçunun işlendiğini tespit eden ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı.

        Operasyonda, suça konu belgeler, çok sayıda dijital materyal, bir pompalı tüfek, bir kurusıkı tabanca ve bir bıçak ile farklı kişilere ait kredi kartları, suçtan elde edildiği değerlendirilen nakit para, ziynet eşyası, uyuşturucu madde kullanım aparatı ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

        Fuhşa zorlandığı belirlenen 6 yabancı uyruklu kadın koruma altına, 10 şüpheli de gözaltına alındı.

        Şüpheliler hakkında "fuhşa teşvik, aracılık veya yer temin etme" suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı, 8'i tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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