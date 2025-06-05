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        Burdur'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı

        Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 11:23 Güncelleme: 05.06.2025 - 11:23
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        Burdur'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
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        Burdur'un Bucak ilçesinde yolcu otobüsünün refüjde bulunan aydınlatma direğine çarpması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı.

        Cenk Ö. (51) idaresindeki 06 GA 1632 plakalı yolcu otobüsü, Burdur - Antalya Karayolu Seydiköy mevkisinde yoldan çıkarak refüjdeki aydınlatma direğine çarptı.

        Kazada, otobüs sürücüsü Cenk Ö. ve yolcular Reha Görkem Eyler (24), Baki Karaca (22), Fazilet Harun Demir (29), Fatma Mercan (24), Murat Efe Mercan (3) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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