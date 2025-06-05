Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi

Program kapsamında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile il protokolü, polis ekiplerinin uygulama noktası, bazı kamu kurumları ile huzur evi, kimsesiz çocukları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

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