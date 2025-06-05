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        Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi

        Burdur'da il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 18:26 Güncelleme: 05.06.2025 - 18:26
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        Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi
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        Burdur'da il protokolünün katılımıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

        Valilik bahçesindeki bayramlaşma programının ardından Burdur Şehitliği ziyaret edildi.

        İl protokolü, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, dua etti.

        Program kapsamında Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ile il protokolü, polis ekiplerinin uygulama noktası, bazı kamu kurumları ile huzur evi, kimsesiz çocukları ve şehit ailelerini ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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