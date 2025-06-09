Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 17:55 Güncelleme: 09.06.2025 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Yeşilova ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        İlçeye bağlı Doğanbaba köyünde Erdoğan Dinç'e ait 15 ADC 809 plakalı otomobilde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Yangının elektrik tesisatından çıktığı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ferdi Zeyrek hayatını kaybetti
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        Ruhsatsız silah çetesi iddianamesinden Turabi çıktı!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        İstanbul'a geliş güzergâhlarında yoğunluk!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Sapığı, izi sürülen araçta yakaladılar!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        Arkadaki araç görüntüledi! Cip bariyerlere çıktı!
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        "İmza yöntemi demokratik ama uygun değil!"
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        Sıcaklıklar normallerin üzerinde! İstanbul'da poyraz freni!
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        İTÜ, Harvard öğrencilerine eğitim kapısını açtı
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        ABD'de Arda Güler çılgınlığı!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        15 gün süre verdi
        15 gün süre verdi
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        12 ülke vatandaşının ABD'ye seyahati resmen yasaklandı
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Galatasaray'da Osimhen bilmecesi!
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        Milei, Madrid'de İspanya hükümetine hakaret etti
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Patmos modası
        Patmos modası
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        Türkiye'den İsrail'e Madleen tepkisi
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti
        İsrail ordusu Madleen gemisine müdahale etti

        Benzer Haberler

        Burdur'dan 8 saatte 30 bin araç geçti
        Burdur'dan 8 saatte 30 bin araç geçti
        Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
        Düğünde damada paradan yelek giydirdiler
        Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Burdur'da bayramlaşma programı düzenlendi
        Burdur'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
        Burdur'da aydınlatma direğine çarpan yolcu otobüsündeki 6 kişi yaralandı
        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı
        Burdur'da kuraklığa dayanıklı yem bitkisinin hasadı yapıldı
        Burdur'da kuraklığa dayanıklı yem bitkisinin hasadı yapıldı