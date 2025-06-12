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        Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede

        Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2025 - 13:05 Güncelleme: 12.06.2025 - 13:05
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        Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede
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        Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

        Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tülay A. (22) ve Seray Ö'nün (22) ardından maktulün eşi Adnan Bedir ile V.Ö. de gözaltına alındı.

        Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

        Özge Bedir ile 10 Haziran'da evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tülay A, Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayıp arkadaşı Seray Ö. ile olay yerinden kaçmıştı.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö. polislerce gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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