Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 4 şüpheli adliyede

Burdur'da bir kadının evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan eşinin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Bağlar Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Özge Bedir'in (35) evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tülay A. (22) ve Seray Ö'nün (22) ardından maktulün eşi Adnan Bedir ile V.Ö. de gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Özge Bedir ile 10 Haziran'da evine gelen Tülay A. (22) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Tülay A, Özge Bedir'i boğazından ve karın bölgesinden bıçaklayıp arkadaşı Seray Ö. ile olay yerinden kaçmıştı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bedir'in hayatını kaybettiği belirlenmiş, şüpheliler Tülay A. ve Seray Ö. polislerce gözaltına alınmıştı.