Burdur'da jandarmadan şehitlik ziyareti
Burdur'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
Burdur'da Jandarma Teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla şehitlik ziyaret edildi.
İl Jandarma Komutanlığı personeli ve şehit aileleri, Burdur Şehitliğini ziyaret etti.
Ziyarette, şehit mezarlarına karanfil bırakılarak, dua edildi.
Ulu Cami'de de mevlit okundu.
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