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        Burdur'un "mor bahçeleri" ziyaretçilerine görsel şölen sunacak

        HALE PAK - Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçeleri ile "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos Antik Kenti, bu yıl düzenlenecek Lavanta Hasadı ve Sanat Günleri'nde tarih ve doğa tutkunlarını ağırlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:17 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:17
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        Burdur'un "mor bahçeleri" ziyaretçilerine görsel şölen sunacak
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        HALE PAK - Burdur Gölü manzaralı lavanta bahçeleri ile "aşkların ve imparatorların şehri" Sagalassos Antik Kenti, bu yıl düzenlenecek Lavanta Hasadı ve Sanat Günleri'nde tarih ve doğa tutkunlarını ağırlayacak.

        Burdur Gölü kıyısında mor renge bürünen lavanta tarlaları, bölgeye görsel zenginlik katıyor.

        Susuz tarıma uygun olan lavanta, hem ekoturizme katkı sağlıyor hem de tıbbi aromatik bitki özelliğiyle ilaç ve kozmetik sektörlerine önemli ham madde olarak ekonomiye destek oluyor. Göl manzarasındaki lavanta bahçeleri, ziyaretçilere huzurlu bir doğa deneyimi sunuyor.

        Pisidia Bölgesi'nin Roma dönemindeki en önemli şehirlerinden olan, "aşkların ve imparatorların şehri" olarak bilinen Sagalassos Antik Kenti ise Antoninler Çeşmesi başta olmak üzere görkemli yapılarıyla dikkati çekiyor.

        Burdur Valiliğince hafta sonu yapılacak Lavanta Hasat ve Sanat Günleri etkinliğinde lavanta bahçeleri ve Sagalassos Antik Kenti'nin tarihi yapısı doğa tutkunlarını ve sanatseverleri ağırlayacak.

        Lavanta hasadıyla başlayacak etkinliklerde, koku ve sanat atölyeleri, mini konser ve antik kentte yapılacak Anadolu Ateşi gösterisi yer alacak.

        - "Etkinlilerimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz"

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine, Burdur'un tarihini, doğasını, kültürünü herkesle paylaşma gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

        Hafta sonu düzenlenecek Lavanta Festivali'nin amacının bölgedeki endemik, tıbbi aromatik bitki çeşitliliğini anlatmak ve üretime katkı sunmak olduğunu belirten Bilgihan, "Hedefimiz, Burdur'un doğasını, tarihini, kültürel birikimini, turizm potansiyelini doğru şekilde ortaya koymak. O yüzden etkinlilerimize bütün vatandaşlarımızı davet ediyoruz." dedi.

        Etkinliklerin ilk günü 28 Haziran'da katılımcılarla lavanta hasadı yapılacağını bildiren Bilgihan, atölyelerde misafirlerin gönüllerince vakit geçireceğini dile getirdi.

        Bilgihan, etkinliklerin Sagalassos Antik Kenti'nde devam edeceğine işaret ederek, "Antoninler Çeşmesi'nin önünde vatandaşlarımızı Anadolu Ateşi rüzgarıyla karşılamış olacağız. Sagalassos Antik Kenti'nde ilk etkinliğimiz olacak. Dolayısıyla Sagalassos, Anadolu Ateşi'nin yakılacağı en güzel mekanlardan bir tanesi." diye konuştu.

        Burdur'un folkloruyla çok zengin bir şehir olduğuna vurgu yapan Bilgihan, gittikleri her etkinlikte kentin türküleri, sazları, cura ve sipsileri, kabak kemaneleriyle etkinliklerin bir parçası olduklarını ifade etti.

        Yeşilova Lavantatepe'de lavanta hasadı olacağını ve sonrasında mini konserler yapılacağını anlatan Bilgihan, burada atölye çalışmalarının ardından "Aile Yılı" kapsamında 4 çiftin de nikah törenini gerçekleştireceklerini söyledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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