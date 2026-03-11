Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2026 - 15:03 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da "Asayiş ve Güvenlik Bilgilendirme Toplantısı" yapıldı

        Burdur'da "Güvenlik ve Asayiş Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Vali Tülay Baydar Bilgihan, valilik salonunda düzenlenen toplantıda, İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yıl dönümü vesilesiyle İstiklal Şairi ve 1. Mecliste Burdur'u temsil eden Milletvekili Mehmet Akif Ersoy'u rahmetle andı.

        İldeki asayiş olayları hakkında bilgi veren Bilgihan, il genelinde 2026 yılı içerisinde kişilere karşı 561, malvarlığına karşı 159, millete ve devlete karşı 18, topluma karşı 142 ve takibi gerektiren 556 olmak üzere toplam bin 436 olay meydana geldiğini bildirdi.

        Bilgihan, 2026 yılı içerisinde bir önceki yılın aynı dönemine oranla kişilere karşı suçlar kapsamında, kişi hürriyetinden yoksun kılma olaylarında yüzde 80, kasten yaralama suçlarında yüzde 44, cinsel taciz olaylarında yüzde 14, tüm suçlarda yüzde 11 azalma sağlandığını, meydana gelen olayların yüzde 99'unun aydınlatıldığını söyledi.

        Narkotik suçlarla mücadele kapsamında, 2026 şubat ayı içerisinde, uyuşturucu ticareti suçundan 8, kullanmak ve diğer suçlardan 33 olmak üzere toplam 41 olay meydana geldiğini, gözaltına alınan 9 şüphelinin tutuklandığını paylaştı.

        Kaçakçılık suçlarıyla mücadele kapsamında, şubat ayı içerisinde 29 operasyon gerçekleştirildiğini aktaran Bilgihan, "117 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. 2026 yılında gerçekleştirilen operasyonlarda, 385 paket kaçak sigara, 150 bin 140 makaron, 63 kilo kıyılmış tütün, 94 elektronik sigara, 304 litre etil alkol, 1199 sikke, 256 tarihi eser nitelikli obje, 8 bin 371 kaçak, takviye edici gıda, puro, kıyafet ele geçirilmiştir." dedi.

        Bilgihan, çevreye rahatsızlık veren araçlara yönelik yapılan denetimlerde 2026 yılı içerisindeki 6 araca drift atmak suçundan toplam 349 bin 302 lira cezai işlem uyguladığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Araçlar geçici olarak trafikten men edilerek sürücü belgelerine 60 gün süreyle el konulmuş, şahıslar psikoteknik denetimi için sevk edilmiştir. Beş yıl içerisinde aynı fiili tekrar işlemesi durumunda ehliyetleri iptal edilmektedir. Ayrıca 51 araca yüksek ses, 39 araca abartı egzoz kullanımı, 26 araca kamunun rahat ve huzurunu bozma ihlallerinden olmak üzere toplam 122 araca, sürücüsüne 902 bin 283 lira cezai işlem uygulanmıştır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        İran'ın 'dokunulmaz' petrol merkezi: Harg Adası
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        NYT: İran'ın misillemelerinde 17 ABD tesisi zarar gördü
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Hürmüz Boğazı açıklaması
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Trump'tan Dünya Kupası için İran'a yeşil ışık
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Ramazan'ın başından beri bunları yaşayanlar dikkat!
        Kupada final yolu belli oldu
        Kupada final yolu belli oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        "İnşallah barış sağlanır"
        "İnşallah barış sağlanır"
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        Szoboszlai'nin Galatasaray kabusu!
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        İlber Ortaylı yoğun bakımda
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        G.Saray'ın galibiyeti Avrupa'yı salladı!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        İki aile silahları çekti! Ölenler var! Kanlı düello!
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        "Liverpool'u yıkmak destandır!"
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        İBB ‘yolsuzluk’ davasında üçüncü gün!
        En zengin ünlüler belli oldu
        En zengin ünlüler belli oldu
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        Kediler nasıl hep dört ayak üstüne düşüyor?
        "Tam gaz devam ediyor"
        "Tam gaz devam ediyor"
        22 milyon kişi takip ediyor
        22 milyon kişi takip ediyor

        Benzer Haberler

        Burdur'da yılın ilk 2 ayında bin 436 asayiş olayı meydana geldi Suç oranlar...
        Burdur'da yılın ilk 2 ayında bin 436 asayiş olayı meydana geldi Suç oranlar...
        MEMLEKET SOFRASI - Burdur sarma aşı
        MEMLEKET SOFRASI - Burdur sarma aşı
        Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
        Burdur'da otomobil ile çarpışan motosikletlinin yaralandığı kaza kamerada
        Kazada yaralanan üniversiteli Bartu yaşam savaşını kaybetti
        Kazada yaralanan üniversiteli Bartu yaşam savaşını kaybetti
        Burdur'daki kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Burdur'daki kazada ağır yaralanan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
        Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı
        Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı