        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Burdur'da Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) ev sahipliğinde düzenlenen Üniversiteler Arası Satranç Türkiye Şampiyonası başladı.

        Giriş: 10.03.2026 - 19:11 Güncelleme:
        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, MAKÜ Spor Tesislerinde düzenlenen şampiyonaya, 43 üniversiteden yaklaşık 290 sporcu katıldı.

        Açılış töreninde konuşan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversite olarak spor organizasyonlarına ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

        Dalgar, üniversitenin sporun ve sporcunun buluştuğu önemli bir merkez olmayı hedeflediğini belirterek, farklı üniversitelerden gelen sporcuları ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

        Açılış konuşmasının ardından Dalgar'ın yaptığı ilk hamle ile şampiyona başladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

