        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri Haberleri

        Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı

        Burdur'un Yeşilova ve Tefenni ilçelerinde, çocuklarda afetlerde doğru davranış bilincini geliştirmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2026 - 14:15 Güncelleme:
        Tefenni ve Yeşilova ilçelerinde çocuklara afet bilinci tiyatroyla anlatıldı

        Burdur'un Yeşilova ve Tefenni ilçelerinde, çocuklarda afetlerde doğru davranış bilincini geliştirmek amacıyla tiyatro oyunu sahnelendi.

        İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencilerine, afet farkındalığı oluşturmak için hazırlanan oyunda, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde (AFAD) staj yapan Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Afet Yönetimi ve Acil Yardım bölümü öğrencileri sahne aldı.

        "Sarsıntı Timi'nin Büyük Görevi" isimli oyunda, çocuklara afet anında yapılması gerekenler anlatıldı.

        Oyunla, çocuklara afet anında doğru davranış biçimleri eğlenceli ve öğretici bir dille aktarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

