Burdur'da kazada hayatını kaybeden genç son yolculuğuna uğurlandı
Burdur'da kazada hayatını kaybeden gencin cenazesi toprağa verildi.
Burdur-Antalya kara yolu Bucak ilçesi Susuz Köyü'nde 1 Mart'ta Bartu Efe Zengin (21) idaresindeki 15 SE 803 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bilgilendirme levhasına çarpması sonucu kaza meydana gelmiş, kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırılmıştı.
Isparta'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Zengin için Burdur'da cenaze töreni düzenlendi.
Sultandere Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından, Bartu Efe Zengin'in cenazesi toprağa verildi.
