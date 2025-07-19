Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Mehmet F. H. (20) idaresindeki 15 AH 484 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Seyrek'e (61) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi, Seyrek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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