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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2025 - 23:50 Güncelleme: 19.07.2025 - 23:50
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        Burdur'da otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Mehmet F. H. (20) idaresindeki 15 AH 484 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma Seyrek'e (61) çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibi, Seyrek'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenaze, Bucak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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