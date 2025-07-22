Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.
Hakan B. idaresindeki 06 JU 175 plakalı sebze yüklü kamyon Burdur - Fethiye yolu Kuş Gözlemevi mevkiinde refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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