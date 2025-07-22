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        Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

        Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2025 - 21:25 Güncelleme: 22.07.2025 - 21:28
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        Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
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        Burdur'da refüje devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı.

        Hakan B. idaresindeki 06 JU 175 plakalı sebze yüklü kamyon Burdur - Fethiye yolu Kuş Gözlemevi mevkiinde refüje devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince kamyondan çıkarılan sürücü, ambulansla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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