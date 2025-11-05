Bucak'ta arazide çıkan ot yangını söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan ot yangını söndürüldü.
Gündoğdu Köyü'nde soğuk hava deposu civarında kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
