Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Bucak'ta arazide çıkan ot yangını söndürüldü

        Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan ot yangını söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 16:49 Güncelleme: 05.11.2025 - 16:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bucak'ta arazide çıkan ot yangını söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde arazide çıkan ot yangını söndürüldü.

        Gündoğdu Köyü'nde soğuk hava deposu civarında kuru otların bulunduğu arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi.

        Ekibin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Demirtaş sorusuna yanıt: Yargı ne derse uyarız
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        Baba ile oğlu kasapta öldürülmüştü... Sır perdesi aralandı!
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        "Putin-Trump zirvesi için koşullar sağlanmadı"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        8 kez şikayetçi oldu! Boşandı ama kâbus bitmedi!
        Filmden çıkarıldı
        Filmden çıkarıldı
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        Kadını şiddetten kurtardı dükkânı kül oldu!
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        İmamoğlu'nun babası ve oğlu emniyette ifade verdi
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        Hollanda'da zafer gecesi olsun!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanması!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Beşiktaş'ta sakatlık kabusu hortladı!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Yeni rota Avrupa Ligi!
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Türk kahvesi, AB'de tescillendi
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Aşkıyla gezmeye doyamıyor
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Trump'tan seçimlere dair ilk yorum
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Demokrat rüzgarı: ABD seçim sonuçları Trump'ı üzdü
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Yılın en iyi 11'i belli oldu!
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Binde 5 yerine binde 2,5 prim olacak
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Deprem olmasa da deprem oluyormuş gibi hissediyor musunuz?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?
        Dijital çağın yeni iş dünyası nasıl olacak?

        Benzer Haberler

        Kaza sonrası tekme ve yumruklu kavga
        Kaza sonrası tekme ve yumruklu kavga
        Bucak'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi
        Bucak'ta çıkan yangında ev ve ahır kullanılmaz hale geldi
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu, AK Parti Burdur İl Başkanlığı'nda konuştu:
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu: Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu ile yıllık toplam 831 milyon lir...
        Bakan Uraloğlu "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu"nun açılış töreninde konuştu:
        Bakan Uraloğlu "Burdur-Tefenni-Çavdır Yolu"nun açılış töreninde konuştu: