        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da minarede çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'da cami minaresinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 16:00 Güncelleme: 20.11.2025 - 16:00
        Burdur'da minarede çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da cami minaresinde çıkan yangın söndürüldü.

        Yeni Mahalle'de bulunan Kameriye Cami'nin minaresinin giriş kısmında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

