Burdur'da minarede çıkan yangın söndürüldü

Burdur'da cami minaresinde çıkan yangın söndürüldü.
Yeni Mahalle'de bulunan Kameriye Cami'nin minaresinin giriş kısmında elektrik tesisatından kaynaklı olduğu değerlendirilen yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
