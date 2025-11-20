Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.
Zafer Mahallesi Bektaş Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Halil Çalışkan'ın (65) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince yapılan kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Yapılan incelemenin ardından cenaze, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
