Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu

        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 22:38 Güncelleme: 20.11.2025 - 22:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu.

        Zafer Mahallesi Bektaş Sokak'ta bir apartmanda yaşayan Halil Çalışkan'ın (65) evinden koku gelmesi üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekibince yapılan kontrolde Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yapılan incelemenin ardından cenaze, Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Dursun Özbek'ten bahis soruşturması açıklaması!
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Cevdet Yılmaz: Gençlere 250 bin lira evlilik kredisi vereceğiz
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten HT Spor'da flaş açıklamalar!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Osimhen açıklaması!
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        "İmralı'ya ziyarete olumlu bakıyoruz"
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Otel sahibi ve çalışanına yakalama kararı!
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Çöpe atılan bebeğin sırrı aydınlandı
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Avukatı doğruladı: 3 yıldır...
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Devrim Özkan’ı unutamıyor
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Zorbay Küçük adına 5 bin liralık işlem hacmi!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 3. Lig'den 637 futbolcuya ceza!
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        3 milyar dolarlık bulut yatırımı
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        "Özgür Özel'in partiyi temizlemesi esas işi olmalı"
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        400 dolar olan 5 dilim elma viral oldu!
        Pay repo risk yaratır mı?
        Pay repo risk yaratır mı?
        Paradigma değişikliği yaşanıyor
        Paradigma değişikliği yaşanıyor

        Benzer Haberler

        Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu Apartmanı saran koku sonrası durum fa...
        Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu Apartmanı saran koku sonrası durum fa...
        Burdur'da minarede çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da minarede çıkan yangın söndürüldü
        Burdur'da cami minaresinde yangın korkuttu
        Burdur'da cami minaresinde yangın korkuttu
        Medusa mozaiği kış şartları için korumaya alındı Yüzde 95 oranda orijinal o...
        Medusa mozaiği kış şartları için korumaya alındı Yüzde 95 oranda orijinal o...
        Yıkamaya verilen lüks otomobile drift atmaya çalışırken zarar verdi, 3 yıl...
        Yıkamaya verilen lüks otomobile drift atmaya çalışırken zarar verdi, 3 yıl...
        Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp, zarar veren çalışana 3 yıl hapis
        Yıkamaya bırakılan otomobili izinsiz alıp, zarar veren çalışana 3 yıl hapis