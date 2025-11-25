Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri sürüyor

        Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 15:48 Güncelleme: 25.11.2025 - 15:48
        Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri sürüyor
        Burdur'da "Muhtarlar Akademisi" eğitimleri devam ediyor.

        İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Burdur Valiliği ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi işbirliğiyle il genelindeki muhtarlara yönelik 5 günlük eğitim programı düzenleniyor.

        Program, muhtarların görevlerini yürütürken karşılaştıkları sosyal, hukuki, yönetsel, güvenlik, afet yönetimi, iletişim, psikososyal destek, bağımlılıkla mücadele, proje geliştirme ve kurumsal işbirliği gibi alanlarda daha donanımlı hale gelmesini amaçlıyor.

        Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitimin ikinci gününde, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce sunum yapıldı.

        Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, insana karşı her türlü şiddetin kabul edilemez olduğunu belirterek bunun insanlık suçu olduğunu vurguladı.

        Program, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk yardım eğitimi ile devam etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

