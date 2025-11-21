Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da elma ağacı kasımda çiçek açtı

        Burdur'un Bucak ilçesinde kasımda çiçek açan elma ağacı şaşkınlık yarattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2025 - 16:33 Güncelleme: 21.11.2025 - 16:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da elma ağacı kasımda çiçek açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Bucak ilçesinde kasımda çiçek açan elma ağacı şaşkınlık yarattı.

        Sonbaharda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Alaattin Mahallesi'nde beton bir duvarın yanında yetişen elma ağacında çiçek açtığı gözlendi.

        Elma ağaçlarının sonbaharın sonuna doğru çiçek açtığını gören vatandaşlar ağaç ile öz çekim yaptı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        11. Yargı Paketi'ne “infaz” revizesi: 50 bin kişilik tahliye projeksiyonu
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Süper Kupa'da yarı final maçlarının şehirleri açıklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Bursa'da yaşandı! Eczacı kadına saldırıp kıyafetini çıkarmaya çalıştı! Tutuklandı
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        Kayıp öğretmenden kahreden haber!
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        Böcek ailesinin ölümünde yeni ifade: Hasta değildim yalan söyledim
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        'Ambar hapı' olarak biliniyor... Bakkalda bile satılıyor! Hafif sarımsak ve ekşimsi bir koku!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Türk gemisi Soçi'de yanaştırılmamıştı... Rus kruvaziyere misilleme mi?
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Montella'dan play-off için liglere ara talebi!
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        Hindistan'a ait savaş uçağı gösteri sırasında düştü
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Tavan arasından çıktı, rekor fiyata satıldı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        "Kenan Yıldız çok fantastik bir oyuncu!"
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!

        Benzer Haberler

        Bucak'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Bucak'ta Gazze yararına kermes düzenlendi
        Türkiye'yi yürüyerek gezen "Seyyah Ömer" 77. fidanını Burdur'a dikti
        Türkiye'yi yürüyerek gezen "Seyyah Ömer" 77. fidanını Burdur'a dikti
        Burdur'da servis araçlarına yönelik denetim
        Burdur'da servis araçlarına yönelik denetim
        Burdur'da dron destekli trafik denetimi
        Burdur'da dron destekli trafik denetimi
        Köpeği ile birlikte tüm Türkiye'yi gezip fidan dikiyor 4 yıl önce "81 il 81...
        Köpeği ile birlikte tüm Türkiye'yi gezip fidan dikiyor 4 yıl önce "81 il 81...
        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
        Burdur'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu