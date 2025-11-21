Burdur'da elma ağacı kasımda çiçek açtı
Burdur'un Bucak ilçesinde kasımda çiçek açan elma ağacı şaşkınlık yarattı.
Sonbaharda hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle Alaattin Mahallesi'nde beton bir duvarın yanında yetişen elma ağacında çiçek açtığı gözlendi.
Elma ağaçlarının sonbaharın sonuna doğru çiçek açtığını gören vatandaşlar ağaç ile öz çekim yaptı.
