Burdur'da uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı
Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlıdan biri tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Yapılan çalışmalarda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramada, 35,5 gram sentetik kannabinoid ham maddesi ile 2,8 gram skunk ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan C.K. tutuklandı, E.K. ise serbest bırakıldı.
