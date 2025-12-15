Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Çeltikçi'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı

        Burdur'un Çeltikçi ilçesinde park halindeki otomobile çarpıp devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 15.12.2025 - 14:43
        Çeltikçi'de devrilen traktördeki 3 kişi yaralandı
        Abdulfattah A. (35) idaresindeki 15 AN 678 plakalı traktör, Güvenli Köyü'nde Ahmet D.'ye (28) ait park halindeki 07 UE 576 plakalı araca çarptı.

        Daha sonra devrilen traktörün sürücüsü ve yolcu olarak bulunan İbrahim A. ve Şekip H. yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

