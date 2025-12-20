Burdur'da bir evde 4 yaban hayvanı ile pitbull bulundu

Şüpheliye ilgili kurumlarca idari para cezası uygulanırken, yaban hayvanları ve köpek koruma altına alındı.

Burdur'da bir evde kaçak yollarla bulundurulan 4 yaban hayvanı ile pitbull ele geçirildi.

