        Burdur Haberleri

        Burdur'da bir evde 4 yaban hayvanı ile pitbull bulundu

        Burdur'da bir evde kaçak yollarla bulundurulan 4 yaban hayvanı ile pitbull ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 14:43 Güncelleme: 20.12.2025 - 14:43
        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.

        Operasyonda, burma piton yılanı, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula cinsi örümcek, gecko kertenkelesi ile yasaklı köpek ırklarından pitbull ele geçirildi.

        Gözaltına alınan B.B.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.

        Şüpheliye ilgili kurumlarca idari para cezası uygulanırken, yaban hayvanları ve köpek koruma altına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

