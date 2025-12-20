Burdur'da bir evde 4 yaban hayvanı ile pitbull bulundu
Burdur'da bir evde kaçak yollarla bulundurulan 4 yaban hayvanı ile pitbull ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde bir eve operasyon düzenledi.
Operasyonda, burma piton yılanı, kırmızı kuyruklu boa yılanı, tarantula cinsi örümcek, gecko kertenkelesi ile yasaklı köpek ırklarından pitbull ele geçirildi.
Gözaltına alınan B.B.Ş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe serbest bırakıldı.
Şüpheliye ilgili kurumlarca idari para cezası uygulanırken, yaban hayvanları ve köpek koruma altına alındı.
