Tarihi konak, Burdur'un ilk milletvekili Mehmet Akif Ersoy'un yaşamına ışık tutuyor

HALE PAK - Birinci Meclis'te Burdur milletvekilliği yapan İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy'un yaşamı, eserleri ve Milli Mücadele'deki rolü, Burdur'da tarihi bir konakta oluşturulan kültür evinde gelecek nesillere aktarılıyor.

Erken Cumhuriyet Dönemi’ne ait yaklaşık 100 yıllık Çelikbaşlar Konağı, Burdur Valiliğinin girişimiyle restore edilerek 2023'te Mehmet Akif Ersoy Kültür Evine dönüştürüldü.

Geleneksel Türk evi mimarisini yansıtan ve 17'nci yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin örneklerinden Bakibey Konağı’nın bahçesinde yer alan yapı, Mehmet Akif Ersoy'un hayatına ışık tutuyor.

Kültür evine gelen ziyaretçileri ilk olarak Ersoy'un balmumundan yapılan heykeli karşılıyor. Alanda ayrıca Ersoy'un holografik sunumu, fotoğrafları, eserleri ve yaşam öyküsünün anlatıldığı bölümler bulunuyor.

İki kattan oluşan kültür evinde, Milli Mücadele döneminde Burdur'un durumu, Ersoy'un mebusluk süreci ve hayatının farklı dönemleri tematik odalarda ziyaretçilere sunuluyor.

Odalarda bilgilendirici videoların yanı sıra Ersoy’un vaazlar verdiği camilerin maketleri de yer alıyor.

- Burdur halkıyla çok değerli zamanlar geçirdi"

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, AA muhabirine, kültür evinde Mehmet Akif Ersoy'un hayatının tüm yönlerine yer verildiğini söyledi.

Ersoy’un Burdur için önemine dikkati çeken Bilgihan, "İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy, hem sporcu kişiliğiyle hem hayattaki örnek duruşuyla vatan sevdası ve bağımsızlık meşalesinin yakılmasında ülkemizin son derece önemli, çok büyük bir değeridir. Mehmet Akif Ersoy'un Birinci Meclis'te Burdur mebusluğu yapması dolayısıyla Burdur'a önemli ziyaretleri bulunuyor. Kısa süreli de olsa kentimizde kaldığı, bu ziyaretleri sırasında Burdur halkıyla çok değerli zamanlar geçirdiğine dair tarihi alıntılar mevcuttur." ifadelerini kullandı.

Mehmet Akif Ersoy'un 20 Aralık'ta doğduğunu, 27 Aralık'ın ise Milli Şair'in vefat yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bilgihan, bu kapsamda hafta boyunca anma etkinlikleri düzenleneceğini, yıl genelinde ise spor ve şiir etkinlikleriyle bu ruhun şehirde yaşatılacağını bildirdi.