Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı

        Burdur'da bir köyde yaralı halde bulunan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2025 - 18:39 Güncelleme: 24.12.2025 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da yaralı halde bulunan vaşak, tedavi altına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'da bir köyde yaralı halde bulunan vaşak, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 3 yaşındaki vaşağın bir köyde kümese girdiği sırada köpek saldırısına uğradığı belirlendi.

        Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından MAKÜ Hayvan Hastanesi kliniğine getirilen vaşak, burada Veteriner Fakültesi Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Harun Çınar ve ekibi tarafından tedavi edildi.

        Tedavi sürecine uyum sağladığı belirtilen vaşak, yaklaşık 45 günlük rehabilitasyon sürecinin ardından yeniden doğal yaşam alanına salınacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        11. Yargı Paketi TBMM'den geçti
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Düşen uçakla ilgili flaş açıklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        24 Aralık 2025: Bugün ne oldu?
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Öğrencinin vurduğu okul müdüründen haber var!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Fenerbahçe transferde mutlu sona ulaştı!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Beyoğlu'nda bir zehirlenme iddiası daha!
        Geri manevra can aldı
        Geri manevra can aldı
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Mamdani'den Filistinlilere karşı ırkçılıkla mücadele sözü
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Sadettin Saran'ın Adli Tıp test sonucu belli oldu
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Aralarında iş insanları, model ve menajer de var... Uyuşturucu soruşturmasında 23 gözaltı kararı!
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Giden Gelmez Dağları'nda korkutan görüntüler
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        Dolardan 22 yılın en kötü performansı
        2026'da burçları neler bekliyor?
        2026'da burçları neler bekliyor?
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        "İşin "saklambaç" kısmındalar"
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        2026'da ekonomide ne bekleniyor?
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Fenerbahçe'de gündem Lookman!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Libya Başbakanı Dibeybe'ye taziye mesajı
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama
        Sosyal Medya Paylaşımlarıyla İlgili Kamuoyuna Açıklama

        Benzer Haberler

        Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza
        Burdur'da yolcu otobüsünün trafik güvenliğini tehlikeye sokan sürücüye ceza
        Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
        Burdur'da jandarmadan trafik denetimi: 502 araç ve sürücüsüne para cezası
        Burdur'da yeni yıl öncesi kaçak alkol ve silah ele geçirildi
        Burdur'da yeni yıl öncesi kaçak alkol ve silah ele geçirildi
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Burdur'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
        Burdur'da 2 Tofaş çarpıştı: 1 yaralı
        Burdur'da 2 Tofaş çarpıştı: 1 yaralı
        Köpek saldırısında yaralanan vaşak hayata tutundu
        Köpek saldırısında yaralanan vaşak hayata tutundu