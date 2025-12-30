Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Burdur Haberleri

        Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2025 - 13:38 Güncelleme: 30.12.2025 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.

        İbecik Köyü'nde Süleyman Y.'ye ait evin alt katında bulunan kalorifer kazanının patladı.

        Patlama sonucu evde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekibince yangın söndürülürke, evde hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        Yılmaz Büyükerşen siyaseti bıraktı
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        En düşük emekli aylığı ne olacak?
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        Ünlü yönetmene silahlı saldırı
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        25 kişi zehirlenmişti... O restoran yıkıldı!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        G.Saray'da ilk hedef Ugarte!
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        Gümüşte 5 yılın en sert düşüşü
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        İşte dünyadaki en aktif golcüler!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Birkaç günlük tam kış! İşte yeni yılda hava durumu!
        Şehitlerimize son görev
        Şehitlerimize son görev
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        Terör örgütü DEAŞ'a büyük darbe! 484 gözaltı
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        İstanbul Erkek Lisesi'ndeki olayda cezalar belli oldu!
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Milyonlarca kişiyi yasa boğdular
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Hakan Çalhanoğlu için flaş iddia: Bonservisini duyurdular!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        Fenerbahçe'de forvete yeni adaylar!
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        "Yılın son hatasını yapmaya gidiyorum"
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Arkadaşını öldüren katilin cinayet gerekçesi!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Bir kentte termometre buz kesti: - 30.3!
        Beyonce milyarder oldu
        Beyonce milyarder oldu
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        İstanbul'un havalimanlarında yolcu rekoru
        'Rüya Gibi' geçti
        'Rüya Gibi' geçti

        Benzer Haberler

        Girdiği markette raftaki şişeleri kırdı
        Girdiği markette raftaki şişeleri kırdı
        Burdur'da kar yağışı nedeniyle birçok araç yola kaldı Ekipler tarafından ya...
        Burdur'da kar yağışı nedeniyle birçok araç yola kaldı Ekipler tarafından ya...
        Burdur'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Burdur'da kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
        Burdur'da oto yıkamacıda yangın
        Burdur'da oto yıkamacıda yangın
        Burdur'da oto boyama atölyesinde çıkan yangın korkuttu
        Burdur'da oto boyama atölyesinde çıkan yangın korkuttu
        Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı
        Burdur'da Mehmet Akif Ersoy temalı resim sergisi açıldı