Burdur'da kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın söndürüldü.
İbecik Köyü'nde Süleyman Y.'ye ait evin alt katında bulunan kalorifer kazanının patladı.
Patlama sonucu evde yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekibince yangın söndürülürke, evde hasar oluştu.
