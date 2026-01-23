Burdur'da evde çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılmaz hale geldi, 1 kişi yaralandı. Nasuh Çintaş'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi. Yangında yaralanan Çintaş, sağlık ekibince Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

