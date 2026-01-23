Burdur'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı

Burdur'un Çavdır ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 12 kişi yaralandı. T.A. (57) idaresindeki 45 YK 653 plakalı yolcu otobüsü Denizli-Antalya yolunda devrildi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan 12 kişiyi çevredeki hastanelere kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

