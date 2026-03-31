        Burdur'da "Etnospor Kampüste" etkinliği düzenlendi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) düzenlenen "Etnospor Kampüste" etkinliğinde, geleneksel spor ve oyunlar öğrencilere tanıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 14:36 Güncelleme:
        Burdur'da "Etnospor Kampüste" etkinliği düzenlendi

        Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) düzenlenen "Etnospor Kampüste" etkinliğinde, geleneksel spor ve oyunlar öğrencilere tanıtıldı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, geleneksel sporların ve oyunların yeniden canlandırılması amacıyla düzenlenen "Etnospor Kampüste" etkinliği, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Etnospor Öğrenci Topluluğu koordinesinde İstiklal Yerleşkesinde gerçekleştirildi.

        Kitap Kahve Kafeteryası önünde kurulan etkinlik alanında ok savaşları, mas güreşi, at binme gibi geleneksel sporların yanı sıra mangala ve halka atma oyunları ile ebru sanatı ve beze model basma gibi geleneksel sanatlara yer verildi. Öğrenciler, etkinlikte hem eğlenceli vakit geçirdi hem de ata sporlarını ve geleneksel sanatları yakından tanıma fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen SDÜ Öğretim Görevlisi Ertan Altun, Etnospor Öğrenci Topluluğu'nun akademik danışmanlığını yürüttüğünü belirtti.

        Altun, topluluğun 2017 yılında SDÜ bünyesinde kurulduğunu ve o tarihten bu yana birçok etkinlik ve projeyle öğrencilerle buluştuklarını ifade etti.

        Ertan Altun, daha önce SDÜ ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatların bir arada sunulduğu benzer bir etkinlik düzenlediklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Pembe ay 1 Nisan'da görülecek!

