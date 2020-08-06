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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bucak'a yeni çocuk sokağı açılıyor

İHA

Bucak Belediyesi butik sokaklar projesi kapsamında hazırladıkları çocuk sokağı çalışmalarında sona geldi.

Bucak'a yeni çocuk sokağı açılıyor

Bucak Belediyesi butik sokaklar projesi kapsamında hazırladıkları çocuk sokağı çalışmalarında sona geldi.
Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal, Karayvatlar Mahallesi Sümer Ezgü Caddesi eski pazar yeri yanında yapılan çocuk sokağı proje çalışmalarını inceledi.
Daha sonra açıklamada bulunan Başkan Ünal, belediye olarak çocuklara bir etkinlik sahası daha kazandırmaya çalıştırdıklarını bildirdi.
Daha önce sportif faaliyetler ve yarışma alanlarında çocuklarla bir araya geldiklerini anımsatan Ünal, "Şimdi de Bucak’ımıza butik sokaklar projesi kapsamında bir çocuk sokağı kazandırmaya çalışıyoruz. Burada çocuklarımızın eğlenceli vakit geçirebileceği bir alan oluşturmaya çalışıyoruz. Bu alan içerisinde bisiklet yolumuz, fotoğraf çekinebilecek iki adet fotoğraf platformumuz, çizgi film karakterlerinin olduğu, dama, santraç oyunlarının olduğu mini basketbol, halka oyunu, kaplumbağa oyunu, labirent oyunu gibi on çeşit oyunun olduğu bir alan oluşturuyoruz. Oyun çizgilerini oluşturacağız. Ailelerin ve çocuklarımızın hoş vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturuyoruz. Önümüzdeki günlerde faaliyete geçireceğiz.” dedi.

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