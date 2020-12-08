Bucak'ta her gün pazar kurulacak

Bucak’ta geçtiğimiz hafta İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla kapatılan Perşembe pazarında yeni gelişme yaşandı. Kapalı Pazar yerlerindeki yoğunluğu önlemek amacıyla Kapalı Pazarda kurulan Perşembe pazarı bu hafta Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kurulacak.

Bucak Belediyesinden yapılan açıklamada “ Yapılan değerlendirme sonucunda, ilçemiz Karayvatlar Mahallesindeki kapalı pazar yerinde hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri) 07.0019.00 saatlerinde pazar kurulabilmesine, bunun haricindeki merkez, kasaba ve köylerdeki pazar yerlerinin ikinci bir değerlendiremeye kadar kapalı kalmasına kararı alındı. Pazarımız bu hafta 9 Aralık Çarşamba günü kurulacak ve Perşembe ve Cuma günü devam edecek. Önümüzdeki hafta pazartesi, Salı,Çarşamba ,Perşembe ve Cuma günü Pazar açık olacak. Kapalı Pazar kompleksinde kurulacak olan Pazar yerimize vatandaşlarımızın Hes kodu alarak gelmeleri ve Maske, Sosyal mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri büyük önem taşıyor.” ifadeleri kullanıldı.

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