Burdur’da kaldırımlar ilaçlanıyor

Burdur Belediyesi tarafından yabani otlara karşı ilaçlama yapılıyor. Öncelikli olarak kaldırım ve yol kenarlarındaki yabani otlar ilaçlanıyor.

Burdur Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler yabani otlarla ilgili çalışmalarını başlattı. Yabani otlar için bir yandan tırpanlama yapılırken bir yandan da ilaçlama yapılıyor. Çalışmaların düzenli olarak belirli aralıklarla sürdürüleceği, çevre temizliği ve düzenlemelerin de devam edeceği öğrenildi.

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