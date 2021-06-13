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Burdur'da 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

İHA

Burdur'da 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu

Burdur'da arazide bulunan 23 koyun yıldırım düşmesi sonucu telef oldu.
Olay, Burdur'un Karamanlı ilçesine bağlı Manca köyü, Armutlukırı mevkiinde meydana geldi. Çoban İzzet Özer’in koyunları otlattığı esnada yıldırım düştü. Çoban Özer, köyün muhtarı Ahmet Özeren’i arayarak yardım istedi. Muhtarın haber vermesi üzerine olay yerine, jandarma ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yıldırımın isabet etmesi sonucu 23 koyunun telef olduğu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılan İzzet Özer’in ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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