Burdur'da 4.2 büyüklüğünde deprem (4)

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18 ARTÇI DEPREM OLDU

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyünde sabah saatlerinde meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından saat 18.05 sıralarında 3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. İlk depreme yakın bir noktada kaydedilen deprem 7.02 kilometre derinlikte oldu. Bölgede 4.2´lik depremin ardından 18 artçı sarsıntı yaşandığı belirlendi. DHA-Genel Türkiye-Burdur / Bucak Halim AKCA

2021-10-03 18:25:22



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