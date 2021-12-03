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13 yıl önce hafızlık eğitimine başlayan görme engelli Hatice Teyze 67 yaşında hafız oldu

İHA

13 yıl önce hafızlık eğitimine başlayan görme engelli Hatice Teyze 67 yaşında hafız oldu

Burdur'da yaşayan 67 yaşındaki görme engelli Hatice Can, ilerleyen yaşına rağmen Kur'anı Kerim'in tamamını ezberleyerek hafız oldu.
Burdur’da yaşayan 67 yaşındaki Hatice Can, küçük yaşta geçirdiği rahatsızlık sonucu görme yetisini kaybetti. Tüm engellere rağmen içindeki Kur’an aşkı dinmeyen Can, azim ve gayretiyle 13 yılın sonunda hafız oldu. Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılan Hafızlık Tespit Sınavı'nda başarılı olan ve "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanan Can, hiçbir engelin başarının önüne geçmeyeceğini bir kez daha gösterdi. Televizyon ve radyodan Kur’an dinlemeyi çok sevdiğini belirten Hatice Can, “Burdur'da Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Nurullah Camii Kur'an Kursu'na gittim. Sağ olsun Naciye hocamız bana zaman ayırarak benimle yakından ilgilendi. Hafız olan komşumdan da tecvit dersleri aldım. İçimdeki Kur'an aşkı beni hafızlığa yöneltti” dedi.
Braille alfabesini öğrendiğini ardından görme engellilere yönelik açılan kuran kursu eğitimini 1 ayda tamamladığını belirten Hatice Can, kurslardaki hafızlık öğrencileriyle tanışmasıyla bu yoldaki gayretinin daha da arttığını söyledi. Hafızlığa başladığında 47 yaşında olduğunu dile getiren Can, “Hafızlık eğitim sürecinde annemi, babamı ve abimi kaybettim. Kardeşim eğitimim yarım kalmasın diye bana vefat haberlerini vermemiş. Bu yüzden cenazelerine bile katılamadım. Görme engelli olmam beni hiçbir zaman yıldırmadı. Kur'an aşkı tüm engellerimi bana unutturdu. O'nun nuru, gören gözüm oldu. Düzce'de kaldığım sürede Emine hoca beni yanında sohbetlere götürürdü. Hafızlık öğrencilerine 34 sene boyunca sohbet ettim. Sohbetlerime 'Allah'ın mektubunu aldık, davetini kabul ettik' diye başlardım. Öğrencilerin sevgi ve saygısını kazandım" şeklinde konuştu.
67 yaşında tüm engelleri aşarak hafızlığını tamamlayan Hatice Can ile bir araya gelen Burdur İl Müftüsü Enver Türkmen, Hatice teyzenin gayret ve sebatıyla insanlara özellikle de gençlere güzel bir örnek olduğunu söyledi. İl Müftüsü Türkmen, Hatice Can'a Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Braille alfabesiyle hazırlanan 6 ciltlik Kur'anı Kerim hediye etti.

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