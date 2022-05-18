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Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü

İHA

Köyde silahlar konuştu: Biri muhtar 2 kişi öldü

Burdur'un Tefenni ilçesinde çıkan silahlı kavga biri köy muhtarı 2 kişi öldü.
Edinilen bilgiye göre, Tefenni ilçesi Bayramlar köyünde akşam saatlerinde Bayramlar Köyü Muhtarı Bayram Arıkaya (45) ile aynı köyde yaşayan Bekir Avcı (69) arasında tartışma çıktı. Daha önce aralarında husumet olduğu ileri sürülen Arıkaya ve Avcı, tartışmanın büyümesi üzerine, silahlarını çekip birbirlerine ateş etmeye başladı. Olayda, vücuduna 8 kurşun isabet eden Bekir Avcı olay yerinde hayatını kaybederken, Bayram Arıkaya da ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Köy Muhtarı Bayram Arıkan, yapılan ilk müdahalenin ardından Burdur Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Arıkaya, burada yapılan müdaheleye rağmen yaşamını yitirdi.
Olayların büyüme ihtimaline karşı Hastane Acil servisi önünde polis, jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı Bayramlar Köyü’nde güvenlik önlemleri aldı.
Avcı'nın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna sevk edilirken, köy muhtarı Arıkaya'nın cesedi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Burdur haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Burdur Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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