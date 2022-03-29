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BURDUR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ 2022
GÜN TARİH İMSAK GÜNEŞ ÖĞLE İKİNDİ AKŞAM YATSI 1 02.04.2022 Cumartesi 05:14 06:36 13:08 16:41 19:29 20:46 2 03.04.2022 Pazar 05:12 06:35 13:07 16:41 19:30 20:47 3 04.04.2022 Pazartesi 05:10 06:33 13:07 16:42 19:31 20:48 4 05.04.2022 Salı 05:09 06:32 13:07 16:42 19:32 20:49 5 06.04.2022 Çarşamba 05:07 06:30 13:06 16:42 19:33 20:51 6 07.04.2022 Perşembe 05:05 06:29 13:06 16:43 19:33 20:52 7 08.04.2022 Cuma 05:03 06:27 13:06 16:43 19:34 20:53 8 09.04.2022 Cumartesi 05:02 06:26 13:06 16:43 19:35 20:54 9 10.04.2022 Pazar 05:00 06:25 13:05 16:43 19:36 20:55 10 11.04.2022 Pazartesi 04:58 06:23 13:05 16:44 19:37 20:56 11 12.04.2022 Salı 04:57 06:22 13:05 16:44 19:38 20:57 12 13.04.2022 Çarşamba 04:55 06:20 13:05 16:44 19:39 20:59 13 14.04.2022 Perşembe 04:53 06:19 13:04 16:44 19:40 21:00 14 15.04.2022 Cuma 04:52 06:17 13:04 16:44 19:41 21:01 15 16.04.2022 Cumartesi 04:50 06:16 13:04 16:45 19:42 21:02 16 17.04.2022 Pazar 04:48 06:15 13:04 16:45 19:43 21:03 17 18.04.2022 Pazartesi 04:46 06:13 13:03 16:45 19:43 21:05 18 19.04.2022 Salı 04:45 06:12 13:03 16:45 19:44 21:06 19 20.04.2022 Çarşamba 04:43 06:11 13:03 16:45 19:45 21:07 20 21.04.2022 Perşembe 04:41 06:09 13:03 16:46 19:46 21:08 21 22.04.2022 Cuma 04:40 06:08 13:03 16:46 19:47 21:09 22 23.04.2022 Cumartesi 04:38 06:07 13:02 16:46 19:48 21:11 23 24.04.2022 Pazar 04:36 06:05 13:02 16:46 19:49 21:12 24 25.04.2022 Pazartesi 04:35 06:04 13:02 16:46 19:50 21:13 25 26.04.2022 Salı 04:33 06:03 13:02 16:47 19:51 21:14 26 27.04.2022 Çarşamba 04:32 06:02 13:02 16:47 19:52 21:16
Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:30 06:00 13:01 16:47 19:53 21:17 28 29.04.2022 Cuma 04:28 05:59 13:01 16:47 19:54 21:18 29 30.04.2022 Cumartesi 04:27 05:58 13:01 16:47 19:55 21:19 30 01.05.2022 Pazar 04:25 05:57 13:01 16:48 19:55 21:21
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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