Roma döneminde bölge, Pisidia adıyla anılmış ve o dönemin idari yapısında büyük bir merkez haline gelmiştir. Sagalassos Antik Kenti, bu dönemin en görkemli kalıntılarından biridir ve günümüzde de Burdur’un tarihi mirasının en değerli parçalarından biri olarak kabul edilir. 11. yüzyılda Türklerin Anadolu’ya yerleşmesiyle birlikte bölge, Selçuklu hâkimiyetine girmiştir. Bu dönemde şehir hızla gelişmiş, ticaret yolları üzerinde önemli bir konuma sahip olmuştur. Daha sonraki yüzyıllarda bölge, Hamitoğulları Beyliği’nin yönetiminde kalmış ve 14. yüzyılın sonlarında Osmanlı İmparatorluğu topraklarına katılmıştır.

Osmanlı döneminde Burdur, Batı Anadolu ile Akdeniz arasındaki geçiş hattında yer aldığı için ekonomik ve kültürel olarak canlı bir merkez olmuştur. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 1923 yılında il statüsüne kavuşan Burdur, zaman içinde sanayi, eğitim ve tarım alanlarında gelişimini sürdürmüştür. Bugün şehir, barındırdığı uygarlıkların izlerini koruyan, köklü geçmişiyle dikkat çeken bir yerleşim merkezidir.

Burdur, Türkiye'nin Göller Yöresi olarak bilinen kısmında konumlanır. Coğrafi yapısı itibarıyla hem dağlık hem de gölleriyle çevrili bir bölgedir. En bilinen su kaynağı, şehir merkezine çok yakın konumda yer alan Burdur Gölü'dür. Bu göl, Türkiye'nin en büyük tektonik göllerinden biri olup kentin simgesidir. Burdur'un ortalama rakımı 950 metredir. Bu da ikliminin hem karasal hem Akdeniz iklimi özelliklerini taşımasına neden olur. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Burdur'un meşhur değerleri arasında yöresel lezzetler, el sanatları ve doğal alanlar yer alır. "Burdur şiş" olarak bilinen kebap türü, kentin en tanınan yemeklerinden biridir. Bunun yanı sıra ceviz ezmesi, göl çevresinde yetişen doğal ürünlerle yapılan reçeller ve tahinli çörekler de yöresel mutfağın öne çıkan tatları arasındadır. El dokuması halı ve kilimler, Burdur'un kültürel mirasını yansıtan ürünlerdir. BURDUR HANGİ BÖLGEDE? Burdur, Akdeniz Bölgesi sınırları içinde yer alı. Akdeniz Bölgesi, genel olarak sıcak iklimi, zengin bitki örtüsü ve verimli topraklarıyla tanınır. Ancak Burdur'un bulunduğu kesim, deniz etkisinden uzak olduğu için klasik Akdeniz ikliminden biraz farklı özellikler taşır. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçer. Bu iklim yapısı, ilin tarımsal üretiminde çeşitlilik yaratır. Tahıl, baklagil, meyve ve sebze yetiştiriciliği yaygındır. Burdur aynı zamanda geniş meraları sayesinde hayvancılıkta da gelişmiştir.

Akdeniz Bölgesi'nin doğal yapısı, dağ sıraları ve göllerle belirgindir. Burdur, bu yapının en karakteristik örneklerinden biridir. Şehrin büyük bölümünü çevreleyen dağlar, aynı zamanda su kaynaklarını besler. Burdur Gölü ve çevresindeki küçük göller, bölgenin hem iklim dengesini hem de biyolojik çeşitliliğini korur. Bölgedeki yer altı suları ve kireç taşından oluşan yapılar, termal kaynakların oluşmasına katkı sağlar. Akdeniz Bölgesi kültürel açıdan da çeşitlidir. Burdur, bu zenginliğin iç kesimlerdeki yansımasını taşır. Geleneksel dokumacılık, yöresel mutfak ve halk müziği kentin kültürel kimliğinin parçalarıdır. Göller Yöresi'nin merkezinde yer alması sayesinde Burdur, hem doğal hem de kültürel açıdan Akdeniz Bölgesi'nin özgün kentlerinden biridir. BURDUR KOMŞU İLLERİ Burdur, coğrafi konumu itibarıyla beş farklı il ile çevrilidir. Doğusunda Isparta, batısında Denizli, kuzeyinde Afyonkarahisar, güneyinde Antalya ve güneybatısında Muğla bulunur. Bu konum, Burdur'u hem Ege hem de Akdeniz bölgeleri arasında doğal bir geçiş noktası haline getirir. Dağlar, göller ve ovalarla çevrili bu coğrafya, komşu illerle olan ekonomik ve kültürel etkileşimi de zenginleştirmiştir.

Doğusunda yer alan Isparta, Burdur’a en yakın komşularından biridir ve iki il arasındaki ilişkiler hem coğrafi hem de kültürel açıdan güçlüdür. Göller Yöresi’nin ortak yapısını paylaşan bu iki şehir, tarım, hayvancılık ve gıda üretimi gibi alanlarda benzer ekonomik faaliyetler yürütür. Batısında bulunan Denizli, sanayi ve ticaret gücüyle dikkat çeker. Burdur ile Denizli arasındaki ulaşım ağı, Ege Bölgesi’ne açılan kapı konumundadır. Bu sayede iki il arasında hem ürün ticareti hem de turizm alanında karşılıklı etkileşim gelişmiştir. Kuzeyde Afyonkarahisar, Burdur’un iç kesimlerle bağlantısını sağlar. Bu bölge, kara ulaşımı açısından stratejik değere sahiptir. Afyonkarahisar üzerinden İç Anadolu’ya geçiş mümkündür. Tarım ürünleri ve hayvansal gıda ticareti bakımından iki şehir arasında sıkı bir iş birliği bulunur. Güneyde yer alan Antalya, Burdur’un Akdeniz’e açılan yönüdür. Antalya’nın turizm potansiyeli, Burdur’un doğal güzellikleriyle birleştiğinde bölgesel kalkınmayı destekleyen bir denge oluşturur. Yaz aylarında Burdur’dan Antalya kıyılarına yönelen iç turizm hareketliliği oldukça yoğundur.