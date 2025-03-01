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        Haberler Spor Diğer Burge Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Antioksidanlar vücudumuz için önemli mi? - Diğer Haberleri

        Burge Ürge ile Her Şey Dahil'de bu hafta: Antioksidanlar vücudumuz için önemli mi?

        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş'ti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.03.2025 - 14:15 Güncelleme: 01.03.2025 - 14:16
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        "Antioksidanlar vücudumuz için önemli mi?"
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        Burcu Ürge ile Her Şey Dahil programı bu hafta da bambaşka konular ve konuklarla ekrana geldi. Burcu Ürge'nin bu haftaki konuğu Prof. Dr. Mehmet Emin Güneş'ti.

        Güneş, merak edilen "Antioksidanlar vücudumuz için önemli mi?" sorusuna açıklık getirdi.

        "Tabi bağışıklık sistemi her şeyden önemli. Kanser biliyoruz ki bağışıklık sisteminin en önemli sebeplerinden biri. Kanser bir gen hastalığıdır ama bu genetik hastalığı bozuk gen hasarına aileden, anneneden, babadan nesile doğru aktarırsanız da kalıtsal kanser olabiliyor. Kanserlerin de yüzde 5-10'u bu. Bağışıklık sistemini nasıl güçlendirebiliriz? Sosyal medyada çok büyük bir antioksidan çılgınlığı var çok fazla gıdalar, takviyeler, besinler var. Bizim vücudumuzda metabolizmamız var aldığımız besinler harcanırken bir enerji üretiyor. Yaşamınızı bu enerjiyle sağlıyorsunuz. Antioksidanlar bu hücrelerdeki hasarı önleyen çok önemli bileşenler. Yapılan son çalışamlar sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyle kansere yakalanma oranınızı yüzde 50'ye yakın azaltmış oluyorsunuz. Hiçbir takviye aldığınız sebzenin ve meyvenin yerini tutmaz. Olabildiğince tüketmemiz lazım. Bunların en başında enginar, brokoli, yeşil çay, yaban mersini, avakado bunlar dışında renkli sebze ve meyveler, koyu yeşil yapraklı sebzeler özellikle çilek gibi, havuç gibi pancar gibi rengi mor olanlar koyu kırmızı renk olanlar"

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