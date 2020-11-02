Koronavirüse yakalanan anayasa hukukçusu ve AKP eski milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu vefat etti.

DHA'nın haberine göre, Üç dönem AK Parti'de milletvekilliği yapan anayasa hukukçusu Prof. Dr. Burhan Kuzu hayatını kaybetti. Yaklaşık iki haftadır özel bir hastanede koronavirüs tedavisi gören Burhan Kuzu 65 yaşındaydı. İşte Burhan Kuzu hakkında bilgiler...

BURHAN KUZU KİMDİR?

Burhan Kuzu (1 Ocak 1955, Şıhlı - 1 Kasım 2020, İstanbul),Türk anayasa hukukçusu ve siyasetçi.

30 yıl kadar İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi olarak görev yapan Kuzu, Adalet ve Kalkınma Partisinin (AKP) kurucuları arasında yer alır. TBMM'de 22, 23, 24 ve 26. dönemlerde AKP İstanbul milletvekili olarak yer almış; 23., 24. dönemlerde mecliste Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütmüştür. Türkiye'de parlamenter sistemden Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'ne geçiş döneminde önemli rolü olmuştur.

Erken hayatı ve akademik kariyeri

1 Ocak 1955 tarihinde Kayseri'nin Develi ilçesinin Şıhlı köyünde doğdu. Dokuz çocuklu bir ailenin çocuğudur. Babası Ali Rıza Bey, annesi Zahide Hanım'dır. Köyde imamlık ve çiftçilik yapan babasını ortaokul yıllarında iken, annesini lise öğrencisi iken kaybetti. Güç şartlar altında eğitimine devam etti. İlk, orta ve lise öğrenimi boyunca tiyatro ile ilgilendi.

Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Üniversiteden mezun olduktan sonra hakimlik ve kaymakamlık sınavını kazanarak, Tekirdağ'da kaymakamlık stajına başladı. 1976 yılında üniversitede asistan kadrosuna alınınca akademisyen olmayı tercih etti; yüksek lisans ve doktora eğitimini de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. Anayasa hukuku alanında çalıştı.

1980-1982 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı. 1998 yılında profesör unvanı aldı. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Anayasa Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyeliği ve başkanlığı görevlerini yürüttü. Hukuk alanında makale ve kitaplar yayımladı. Uzun süre Polis Okulları'nda ders verdi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarında üyelik ve yöneticilik yaptı. Bir süre Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde öğretim üyeliği yaptı. Zirve Üniversitesi Hukuk Fakültesinde misafir öğretim üyesi olarak ders vermiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan Kuzu, Fransızca bilmekteydi.

Siyasi hayatı

2001 yılında Adalet ve Kalkınma Partisinin (AK Parti) kurucu üyesi olarak aktif siyasete başladı. Partinin ilk Demokrasi Hakem Kurulu başkanı oldu.

Sadece iki partinin meclise girebildiği 2002 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak meclise girdi. 2007 ve 2011 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak tekrar meclise giren Kuzu, partisi içinde uygulanan üç dönem kuralına takıldığı için Haziran 2015 Türkiye genel seçimleri'nde aday olamadı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Anayasa Komisyonu üyeliği yaptı.

Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde AK Parti İstanbul milletvekili olarak yeniden meclise girdi.

ÖLÜMÜ

1 Kasım 2020 tarihinde COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetmiştir.