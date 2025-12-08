Burhanettin Tekdağ Kupası Lobster’ın Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü'nün( M.I.Y.C) hafta sonu Burhanettin Tekdağ anısına organize ettiği kupayı Lobster kazandı. 1992 yılında Burhanettin Tekdağ tarafından kurulan kulüp her yıl 20'nin üzerinde yarış organize ediyor, bu yarışlarda da 150'ye yakın yat ve 1500'ün üzerinde sporcu mücadele ediyor…

Habertürk Giriş: 08.12.2025 - 12:04 Güncelleme: 08.12.2025 - 12:04 facebook

twitter-x

bluesky

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL