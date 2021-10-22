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Bursa Cuma namazı: 22 Ekim Bursa Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri

Bursa Cuma namazı kaçta? Sorusu bugün Cuma namazını eda edecek Bursalıların gündeminde. Cuma namazı korona virüs tedbirleri nedeniyle Diyanet İşleri'nin belirlediği kurallara uyularak kılınıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı ezan ve namaz saatleri takvimine göre 22 Ekim 2021 Bursa Cuma namazı saati

Bursa Cuma namazı: 22 Ekim Bursa Cuma namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet namaz vakitleri

Bursa Cuma namazı saati, Bursa il genelinde 22 Ekim günü Cuma namazını eda etmek isteyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Bursa Cuma namazı saati ve 22 Ekim namaz vakitleri tespit edildi. İşte, Diyanet Bursa Cuma namaz saati...

BURSA CUMA NAMAZI SAATİ - 22 Ekim 2021

Cuma namazı bilindiği üzere öğle ezanı saatinde cami ve mescitlerde cemaat halinde eda ediliyor. Bu nedenle Cuma namazının kılınabilmesi için Cuma namazının kılınacağı ilde öğle ezanı saatinin girmiş olması gerekiyor. Bursa 22 Ekim öğle ezanı yani Cuma namazı saati ise Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı.

22 Ekim Bursa Cuma namazı saati: 12:53

Bursa İçin Haftalık Namaz Vakitleri
Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
22 Ekim 2021 Cuma 05:51 07:15 12:53 15:52 18:22 19:40
23 Ekim 2021 Cumartesi 05:52 07:16 12:53 15:51 18:20 19:39
24 Ekim 2021 Pazar 05:53 07:17 12:53 15:50 18:19 19:38
25 Ekim 2021 Pazartesi 05:54 07:18 12:53 15:49 18:18 19:36
26 Ekim 2021 Salı 05:55 07:19 12:53 15:48 18:16 19:35
27 Ekim 2021 Çarşamba 05:56 07:20 12:53 15:47 18:15 19:34
28 Ekim 2021 Perşembe 05:57 07:21 12:53 15:46 18:14 19:33

İL İL CUMA NAMAZ SAATLERİ

CUMA NAMAZINDA CAMİLERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

Cami ve mescitlerimizde cemaatle namaz kılınabilmesi amacıyla ilgili Bakanlıklar ve Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenen kurallar şöyle:

- Cemaatle birlikte öğle, ikindi ve cuma namazları kılınacaktır. Diğer vakitlerde münferiden namaz kılmak isteyenler için camiler açık tutulacaktır.

- Öncelik cami bahçesi/avlusu, açık alanlar olmak üzere meteorolojik/mevsimsel şartlara göre öğle ve ikindi namazları cami içinde, Cuma namazları ise cami dışında kılınabilecektir.

- Cemaatle ibadete açılan cami ve mescitlerin bütün bölümlerinin her gün temizlenmesine ve el temasının yoğun olduğu yerlerin dezenfektan maddelerle silinmesine özen gösterilecektir.

- Havalandırma kapı ve pencerelerle sağlanacak, klima ve havalandırma sistemleri çalıştırılmayacak

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